La confé­rence de presse du Bulgare a été très émou­vante notam­ment quand Grigor a évoqué cette défaite cruelle face au futur vain­queur Jannik Sinner alors qu’il menait deux sets à zéro.

« Personne ne saura jamais ce qui allait pouvoir arriver si j’avais bouclé ce match. Quand j’ai vu Jannik Sinner soulver le trophée, j’étais triste je dois l’avouer. Après il ne faut pas s’at­ta­cher au passé car cela ne va pas me rendre service. J’ai apprécié les beaux mess­sages reçus par son team après ce drame, c’était très classe de leur part. Après j’avoue que j’y pense quand même à cette défaite. C’est rare de se sentir aussi bien sur un court, cela arrive quelques fois dans votre carrière, vous sentez parfai­te­ment la belle vous êtes dans une bulle, tout est une ques­tion de plaisir et de rythme Quelques fois je le dis, c’est quand même la fois où j’ai peut être le mieux jouer au tennis de ma vie et j’ai quand même perdu, c’est assez cruelle. Mais restons positif, je suis ici devant vous. Cela peut arriver de nouveau, on ne sait pas quand et comment. Je suis telle­ment excité à l’idée de rejouer ici, la première foi, cétait quand même en 2009 »