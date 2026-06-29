La conférence de presse du Bulgare a été très émouvante notamment quand Grigor a évoqué cette défaite cruelle face au futur vainqueur Jannik Sinner alors qu’il menait deux sets à zéro.
« Personne ne saura jamais ce qui allait pouvoir arriver si j’avais bouclé ce match. Quand j’ai vu Jannik Sinner soulver le trophée, j’étais triste je dois l’avouer. Après il ne faut pas s’attacher au passé car cela ne va pas me rendre service. J’ai apprécié les beaux messsages reçus par son team après ce drame, c’était très classe de leur part. Après j’avoue que j’y pense quand même à cette défaite. C’est rare de se sentir aussi bien sur un court, cela arrive quelques fois dans votre carrière, vous sentez parfaitement la belle vous êtes dans une bulle, tout est une question de plaisir et de rythme Quelques fois je le dis, c’est quand même la fois où j’ai peut être le mieux jouer au tennis de ma vie et j’ai quand même perdu, c’est assez cruelle. Mais restons positif, je suis ici devant vous. Cela peut arriver de nouveau, on ne sait pas quand et comment. Je suis tellement excité à l’idée de rejouer ici, la première foi, cétait quand même en 2009 »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 09:30