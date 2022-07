Malgré sa belle perfor­mance à Londres, David Goffin va se retrouver au delà de la 70ème place mondiale.

« Ce qui est spécial, c’est qu’avec la non‐attribution de points à Wimbledon, malgré mon beau parcours, je vais reculer aux alen­tours de la 75e place mondiale la semaine prochaine. Mais ce n’est pas grave, c’est la vie. Maintenant, je n’ai quasi­ment plus rien à défendre jusqu’en avril de l’année prochaine. C’est donc main­te­nant que je dois commencer mon chemin vers le sommet. Ces derniers mois, j’ai évolué à un très bon niveau et je dois conti­nuer avec la même menta­lité, le même tennis. Ma façon de jouer est en bonne voie pour revenir en haut du clas­se­ment. Le tennis est là. Alors conti­nuons comme cela, et on verra à la fin de la saison où je me situe. »