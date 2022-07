David Goffin s’at­ten­dait à jouer sur le Centre Court contre le dernier britan­nique encore en lice dans ce Wimbledon 2022, Cameron Norrie. Il l’af­fron­tera fina­le­ment sur le Court numéro 1 mais l’équa­tion reste la même. Il va devoir sortir un très grand match dans une ambiance hostile.

« J’ai une autre chance de jouer sur le court central pour essayer de gagner. Les deux dernières fois n’ont pas été des défis faciles à relever. J’ai déjà dû affronter Murray (1er tour en 2014, ndlr) et Djokovic (quart de finale en 2019, ndlr) ici. Ce n’était pas facile. Maintenant je dois jouer contre un joueur comme Cameron. Je dois me reposer pour être prêt à jouer contre un pays entier (rires). Il a fait un excellent tournoi, en étant très régu­lier et en comp­tant sur le public dans les tribunes », a déclaré avec le sourire le Belge, tombeur de Frances Tiafoe au super tie‐break en huitièmes de finale.