David Goffin a été obligé de changer ses plans de jeu lors­qu’il a appris, quelques heures avant d’af­fronter Nick Kyrgios au premier tour de Wimbledon, que l’Australien avait fina­le­ment déclaré forfait en raison d’une bles­sure au poignet.

À l’issue de sa victoire ce lundi face au lucky loser, Fabian Marozsan, le Belge, lors de son inter­view sur le court, a expliqué comment il avait appris la nouvelle.

« Ce n’était pas facile. J’étais dans mon lit quand je l’ai appris. C’était amusant, car je me prépa­rais pour ce match sur le Court N.1, un grand court. Plusieurs joueurs m’avaient demandé qui j’allais affronter et quand je répon­dais ‘Nick’, ils me disaient ‘Ouh, gros match !’ Je m’attendais donc à une grande bagarre et dans mon lit, j’ai reçu un message sur mon télé­phone m’informant que Nick était forfait et que j’aurais un autre adver­saire le lende­main matin. Ce fut donc une manière origi­nale de commencer le tournoi. Mais voilà, je suis très heureux du niveau que j’ai affiché et j’espère aller aussi loin que l’an dernier (en quarts de finale). »