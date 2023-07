La consul­tante de Bein Sports qui a vécu main­te­nant quelques éditions de Wimbledon a voulu insister sur un point précis. Le rapport de Djokovic avec le public londo­nien. Selon elle, il semble que les voyants soient vrai­ment au rouge.

« Je ne l’ai jamais vu aussi énervé contre le public, regardez‐le à chaque fois montrer : ‘Je ne vous entends pas, vous êtes là à encou­rager l’adversaire’. C’est assez fantas­tique ce qu’il est en train de faire sur le terrain et fina­le­ment c’est assez déce­vant de le voir commu­ni­quer de façon aussi néga­tive avec le public. Mais une fois de plus il a besoin de trouver cette moti­va­tion en lui, de trouver cette rage en lui pour juste­ment être aussi effi­cace, aussi déter­miné, aussi appliqué et concentré sur chaque point. »