Lors de son inter­view accordée à Sportklub, dans laquelle il n’a pas épargné Stefanos Tsitsipas, qu’il entraîne depuis un mois, Goran Ivanisevic est revenu sur la finale d’an­tho­logie à Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« C’est stupide de comparer le tennis d’avant et celui d’au­jourd’hui. On ne peut pas voir les choses de cette façon. Il y a 15–20 ans, les voitures étaient pires… Avant, avec ces gros pneus, on se disait ‘waou’, mais main­te­nant, on les met sur un vélo. À mon avis, c’était le meilleur match de l’his­toire de Roland‐Garros. Intensité, qualité, suspense : tout y était ! Il y a eu cette demi‐finale en 2013 entre Nole et Nadal, bien sûr… Certains disent que Nadal n’au­rait jamais pu battre Alcaraz ou Sinner, mais je ne suis pas d’ac­cord : c’est absurde. Je préfère parier sur Nadal à son meilleur niveau contre Carlos et Jannik. C’est diffé­rent de jouer avec Nadal : il est gaucher, le rebond de balle est diffé­rent… Mais pour répondre à la ques­tion, la finale de Roland‐Garros fait assu­ré­ment partie, pour moi, des cinq meilleurs matchs de l’his­toire », a estimé le vain­queur de Wimbledon 2021, coach de Novak Djokovic de 2019 à 2024.