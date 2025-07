Lors de sa longue inter­view accordée à Clay Tennis, au cours de laquelle il s’est exprimé sans aucune langue de bois, Goran Ivanisevic, entraî­neur de Novak Djokovic de 2019 à 2024 coach de Stefanos Tsitsipas depuis un mois, s’est exprimé sur le niveau actuel du top 10.

Question : « Comment jugez‐vous la qualité du top 10 actuel ? Draper est quatrième, Fritz cinquième… peu de gens s’y atten­daient ».

« La première fois que j’ai vu Draper, c’était lors­qu’il a joué contre Novak au premier tour ici à Wimbledon en 2021. Je l’ai tout de suite apprécié. J’ai vu qu’il pouvait figurer dans le top 10. Son ascen­sion ne me surprend pas. Les autres… tout est très instable. Un jour, quel­qu’un est cinquième, le lende­main, il est septième ou huitième. Tommy Paul (il est actuel­le­ment 13e mondial, ndlr), Shelton (10e)… Je ne peux pas dire qu’ils soient meilleurs que Tsitsipas. C’est un peu triste, en fait — ils travaillent tous dur, mais ils sont à des années‐lumière d’Alcaraz et Sinner. Et Novak est toujours là, même s’il est en fin de carrière. C’est dur, vous jouez, vous vous entraînez, et vous savez que vous ne gagnerez pas un Grand Chelem car l’un ou l’autre vous battra », a répondu le vain­queur de Wimbledon 2021.