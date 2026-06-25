Tous les feux semblent enfin au vert pour Arthur Fils, absent depuis le 9 mai dernier suite à une bles­sure, offi­ciel­le­ment au niveau de la hanche.

Présent sur les instal­la­tions de Wimbledon depuis déjà plusieurs jours, le Français, qui s’est montré très rassu­rant lors d’une exhi­bi­tion remportée face à Jakub Mensik, espère être enfin débar­rassé de ses soucis physiques.

C’est égale­ment le cas de son coach, Goran Ivanisevic, qui s’est exprimé au sujet de la forme de son joueur pour nos confrères de L’Équipe.

« Ça a l’air d’aller bien, on a passé une semaine à s’en­traîner à Londres, on est venu jouer ici, et pour l’ins­tant, il est en forme après six semaines loin des courts, malheu­reu­se­ment, parce qu’il était vrai­ment bien avant Roland‐Garros. Mais il n’a pas pu s’y aligner. Je suis heureux qu’il soit en forme et j’es­père que ça va conti­nuer comme ça. »