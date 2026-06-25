Tous les feux semblent enfin au vert pour Arthur Fils, absent depuis le 9 mai dernier suite à une blessure, officiellement au niveau de la hanche.
Présent sur les installations de Wimbledon depuis déjà plusieurs jours, le Français, qui s’est montré très rassurant lors d’une exhibition remportée face à Jakub Mensik, espère être enfin débarrassé de ses soucis physiques.
C’est également le cas de son coach, Goran Ivanisevic, qui s’est exprimé au sujet de la forme de son joueur pour nos confrères de L’Équipe.
« Ça a l’air d’aller bien, on a passé une semaine à s’entraîner à Londres, on est venu jouer ici, et pour l’instant, il est en forme après six semaines loin des courts, malheureusement, parce qu’il était vraiment bien avant Roland‐Garros. Mais il n’a pas pu s’y aligner. Je suis heureux qu’il soit en forme et j’espère que ça va continuer comme ça. »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 13:43