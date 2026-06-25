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Goran Ivanisevic (entraî­neur d’Arthur Fils) croise les doigts très fort : « Pour l’ins­tant, il est en forme après six semaines loin des courts, malheu­reu­se­ment, parce qu’il était vrai­ment bien avant Roland‐Garros »

Par
Thomas S
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Tous les feux semblent enfin au vert pour Arthur Fils, absent depuis le 9 mai dernier suite à une bles­sure, offi­ciel­le­ment au niveau de la hanche.

Présent sur les instal­la­tions de Wimbledon depuis déjà plusieurs jours, le Français, qui s’est montré très rassu­rant lors d’une exhi­bi­tion remportée face à Jakub Mensik, espère être enfin débar­rassé de ses soucis physiques. 

C’est égale­ment le cas de son coach, Goran Ivanisevic, qui s’est exprimé au sujet de la forme de son joueur pour nos confrères de L’Équipe.

« Ça a l’air d’aller bien, on a passé une semaine à s’en­traîner à Londres, on est venu jouer ici, et pour l’ins­tant, il est en forme après six semaines loin des courts, malheu­reu­se­ment, parce qu’il était vrai­ment bien avant Roland‐Garros. Mais il n’a pas pu s’y aligner. Je suis heureux qu’il soit en forme et j’es­père que ça va conti­nuer comme ça. »

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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