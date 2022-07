Là où l’en­semble des médias s’en­ivre­raient d’un retour au premier plan d’un cham­pion qui avait été « laminé » comme un hors la loi, les super­la­tifs sont très mesurés ce matin pour vanter les qualités mentales du Serbe.

Or comme l’ex­plique si bien son coach Goran Ivanisevic, il y a peu de cham­pions qui sont capables de revenir au premier plan après avoir vécu une période aussi difficile.

« Il ne faut pas douter des gens comme lui. C’est un grand cham­pion. Il avait besoin du temps exact pour se remettre de tout et digérer ce qui lui était arrivé, mais je n’ai jamais douté de lui. Nous étions là. Toute l’équipe était avec lui. Il avait juste besoin de trouver la paix. Il n’était pas facile de plani­fier quoi que ce soit, car en l’es­pace de quelques semaines, les règles ont changé. Le chemin n’a pas été facile, mais le résultat est là. Aujourd’hui, c’est le résultat qui compte, ce trophée, cette joie sur le Court Central. C’est magni­fique. Ça en valait la peine. Ce qui lui est arrivé est assez impor­tant. Beaucoup de gens s’at­ten­draient à ce qu’en deux semaines, il oublie l’Australie et reprenne l’en­traî­ne­ment. Ça ne s’est pas passé comme ça. Il avait besoin de beau­coup de temps. Beaucoup de gens ne s’en remet­traient jamais. Ils ne joue­raient plus jamais au tennis. C’était un énorme choc »