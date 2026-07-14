L’ancien joueur britan­nique, fina­liste de l’US Open 1997, se montre parti­cu­liè­re­ment pessi­miste lors de son podcast « Off Court« ‘ quant aux chances de Novak Djokovic de remporter un nouveau titre du Grand Chelem. Selon lui, les espoirs du Serbe de décro­cher un 25ᵉ trophée majeur s’ame­nuisent de plus en plus, au point de devenir quasi­ment inexistants.

D’après Greg Rusedski, c’est avant tout sur le plan physique qu’il accuse désor­mais le coup. S’il continue d’im­pres­sionner par sa force mentale, il estime que le Serbe ne dispose plus des ressources néces­saires pour fran­chir le dernier obstacle face à la nouvelle génération.

« Le problème de Novak, c’est que désor­mais, même en l’ab­sence d’Alcaraz, il doit enchaîner des victoires contre deux joueurs qui évoluent à un niveau excep­tionnel. Je ne suis pas certain qu’il lui reste encore suffi­sam­ment d’énergie sur le plan physique. Mentalement, il est toujours là, mais il lui manque cette énergie qui permet de fran­chir la dernière marche. Honnêtement, je ne sais pas s’il rempor­tera un jour son 25ᵉ titre du Grand Chelem. Je pense que Wimbledon repré­sen­tait sa dernière véri­table oppor­tu­nité. Bien sûr, j’es­père qu’il conti­nuera à jouer, les miracles existent, et j’ai­me­rais qu’il me prouve le contraire, car j’ai énor­mé­ment de respect pour lui. Mais l’his­toire nous montre que les joueurs de 39 ans ou plus ne gagnent plus de tour­nois du Grand Chelem. Il peut atteindre les demi‐finales, peut‐être même la finale, mais fran­chir ce dernier obstacle… La nouvelle géné­ra­tion s’est défi­ni­ti­ve­ment installée au sommet. » a déclaré le Canadien.