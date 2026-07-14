L’ancien joueur britannique, finaliste de l’US Open 1997, se montre particulièrement pessimiste lors de son podcast « Off Court« ‘ quant aux chances de Novak Djokovic de remporter un nouveau titre du Grand Chelem. Selon lui, les espoirs du Serbe de décrocher un 25ᵉ trophée majeur s’amenuisent de plus en plus, au point de devenir quasiment inexistants.
D’après Greg Rusedski, c’est avant tout sur le plan physique qu’il accuse désormais le coup. S’il continue d’impressionner par sa force mentale, il estime que le Serbe ne dispose plus des ressources nécessaires pour franchir le dernier obstacle face à la nouvelle génération.
« Le problème de Novak, c’est que désormais, même en l’absence d’Alcaraz, il doit enchaîner des victoires contre deux joueurs qui évoluent à un niveau exceptionnel. Je ne suis pas certain qu’il lui reste encore suffisamment d’énergie sur le plan physique. Mentalement, il est toujours là, mais il lui manque cette énergie qui permet de franchir la dernière marche. Honnêtement, je ne sais pas s’il remportera un jour son 25ᵉ titre du Grand Chelem. Je pense que Wimbledon représentait sa dernière véritable opportunité. Bien sûr, j’espère qu’il continuera à jouer, les miracles existent, et j’aimerais qu’il me prouve le contraire, car j’ai énormément de respect pour lui. Mais l’histoire nous montre que les joueurs de 39 ans ou plus ne gagnent plus de tournois du Grand Chelem. Il peut atteindre les demi‐finales, peut‐être même la finale, mais franchir ce dernier obstacle… La nouvelle génération s’est définitivement installée au sommet. » a déclaré le Canadien.
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 09:51