L’ancien cham­pion s’est exprimé au sujet de son compa­triote et il a tenu à défendre son « ami ».

« Andy n’a plus rien à prouver dans ce sport, il a tout fait. Ce serait bien qu’il gagne quelques tours, qu’il trouve le moyen d’at­teindre la deuxième semaine, mais ce ne sera pas facile, il faudra que le tirage au sort soit favo­rable. Il doit commencer à jouer un peu mieux. Il a tout réussi dans ce sport, il est de loin le meilleur joueur britan­nique de l’ère Open, alors j’es­père que le public l’ap­pré­ciera parce qu’on ne sait pas combien de temps on le verra encore jouer. Profitons‐en et espé­rons qu’il nous rappel­lera quelques souve­nirs fantas­tiques de Wimbledon »