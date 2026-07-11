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Greg Rusedski craint le pire pour Carlos Alcaraz : « Je suis profon­dé­ment inquiet pour lui. Je serais choqué qu’il dispute l’US Open »

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et Wimbledon. Son retour à la compé­ti­tion n’est pas pour tout de suite car il a égale­ment déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se dérou­lera à Montréal du 2 au 13 août.

Si septuple lauréat en Grand Chelem s’est voulu rassu­rant dans un nouveau post Instagram, où il dévoile ses progrès à l’en­traî­ne­ment, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski n’a pas du tout été convaincu, et il l’a fait savoir dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head.

« Je serais choqué qu’il dispute l’US Open ! Parce que ce que j’ai remarqué en regar­dant ces images, c’est qu’il effec­tuait des coups droits légers, des revers légers, qu’il touchait à peine la balle, se conten­tant d’enchaîner des schémas de dépla­ce­ment. Et avez‐vous remarqué qu’il n’a pas effectué un seul service ? Il effec­tuait le mouve­ment complet puis atter­ris­sait, lais­sait la balle retomber, puis recom­men­çait le mouve­ment. Pour moi, publier une vidéo comme celle‐là, je suppose que ça permet d’attirer l’attention en disant : ‘Regardez, je travaille dur pour essayer de revenir’. Mais cela me soulève plus de ques­tions que cela n’apporte de réponses, et cela me laisse simple­ment penser qu’il y a quelque chose de bien plus grave s’il ne frappe pas réel­le­ment la balle. Quand on l’a vu frapper la balle contre le mur, celle‐ci lui reve­nait à peine sur lui, ce qui fait un peu de publi­cité pour le court couvert de l’Académie Alcaraz qui se trou­vait là, mais de mon point de vue d’entraîneur et de joueur, je suis profon­dé­ment inquièt. »

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 17:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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