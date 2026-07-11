Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et Wimbledon. Son retour à la compétition n’est pas pour tout de suite car il a également déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se déroulera à Montréal du 2 au 13 août.
Si septuple lauréat en Grand Chelem s’est voulu rassurant dans un nouveau post Instagram, où il dévoile ses progrès à l’entraînement, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski n’a pas du tout été convaincu, et il l’a fait savoir dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head.
« Je serais choqué qu’il dispute l’US Open ! Parce que ce que j’ai remarqué en regardant ces images, c’est qu’il effectuait des coups droits légers, des revers légers, qu’il touchait à peine la balle, se contentant d’enchaîner des schémas de déplacement. Et avez‐vous remarqué qu’il n’a pas effectué un seul service ? Il effectuait le mouvement complet puis atterrissait, laissait la balle retomber, puis recommençait le mouvement. Pour moi, publier une vidéo comme celle‐là, je suppose que ça permet d’attirer l’attention en disant : ‘Regardez, je travaille dur pour essayer de revenir’. Mais cela me soulève plus de questions que cela n’apporte de réponses, et cela me laisse simplement penser qu’il y a quelque chose de bien plus grave s’il ne frappe pas réellement la balle. Quand on l’a vu frapper la balle contre le mur, celle‐ci lui revenait à peine sur lui, ce qui fait un peu de publicité pour le court couvert de l’Académie Alcaraz qui se trouvait là, mais de mon point de vue d’entraîneur et de joueur, je suis profondément inquièt. »
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 17:28