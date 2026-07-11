Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et Wimbledon. Son retour à la compé­ti­tion n’est pas pour tout de suite car il a égale­ment déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se dérou­lera à Montréal du 2 au 13 août.

Si septuple lauréat en Grand Chelem s’est voulu rassu­rant dans un nouveau post Instagram, où il dévoile ses progrès à l’en­traî­ne­ment, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski n’a pas du tout été convaincu, et il l’a fait savoir dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head.

« Je serais choqué qu’il dispute l’US Open ! Parce que ce que j’ai remarqué en regar­dant ces images, c’est qu’il effec­tuait des coups droits légers, des revers légers, qu’il touchait à peine la balle, se conten­tant d’enchaîner des schémas de dépla­ce­ment. Et avez‐vous remarqué qu’il n’a pas effectué un seul service ? Il effec­tuait le mouve­ment complet puis atter­ris­sait, lais­sait la balle retomber, puis recom­men­çait le mouve­ment. Pour moi, publier une vidéo comme celle‐là, je suppose que ça permet d’attirer l’attention en disant : ‘Regardez, je travaille dur pour essayer de revenir’. Mais cela me soulève plus de ques­tions que cela n’apporte de réponses, et cela me laisse simple­ment penser qu’il y a quelque chose de bien plus grave s’il ne frappe pas réel­le­ment la balle. Quand on l’a vu frapper la balle contre le mur, celle‐ci lui reve­nait à peine sur lui, ce qui fait un peu de publi­cité pour le court couvert de l’Académie Alcaraz qui se trou­vait là, mais de mon point de vue d’entraîneur et de joueur, je suis profon­dé­ment inquièt. »