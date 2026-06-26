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Greg Rusedski : « Je ne peux pas comparer Novak Djokovic à Serena Williams »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a évoqué les chances de titre de Novak Djokovic à Wimbledon (29 juin au 12 juillet). 

Le Britannique place le Serbe juste derrière Jannik Sinner dans la liste des favoris, en rappe­lant, si c’était néces­saire, que la situa­tion de Nole n’a rien à voir avec celle de Serena Williams (invitée à 44 ans par le tournoi après presque quatre ans d’absence). 

« C’est mon deuxième choix pour le titre. Et on le compare à Serena, mais je ne peux pas le comparer à Serena car il a joué toute l’année, et il reste un profes­sionnel à plein temps. N’oublions pas qu’il a battu Jannik Sinner à l’Open d’Australie. Personne ne pensait qu’il allait remporter ce match. Et puis, face à Alcaraz, il a pris un départ brillant en finale, mais Alcaraz a ensuite mis les gaz. Avec l’absence d’Alcaraz à Wimbledon, Djokovic doit se dire : c’est ma meilleure chance de remporter mon 25e titre. »

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 12:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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