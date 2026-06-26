Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a évoqué les chances de titre de Novak Djokovic à Wimbledon (29 juin au 12 juillet).
Le Britannique place le Serbe juste derrière Jannik Sinner dans la liste des favoris, en rappelant, si c’était nécessaire, que la situation de Nole n’a rien à voir avec celle de Serena Williams (invitée à 44 ans par le tournoi après presque quatre ans d’absence).
« C’est mon deuxième choix pour le titre. Et on le compare à Serena, mais je ne peux pas le comparer à Serena car il a joué toute l’année, et il reste un professionnel à plein temps. N’oublions pas qu’il a battu Jannik Sinner à l’Open d’Australie. Personne ne pensait qu’il allait remporter ce match. Et puis, face à Alcaraz, il a pris un départ brillant en finale, mais Alcaraz a ensuite mis les gaz. Avec l’absence d’Alcaraz à Wimbledon, Djokovic doit se dire : c’est ma meilleure chance de remporter mon 25e titre. »
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 12:54