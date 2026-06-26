Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a évoqué les chances de titre de Novak Djokovic à Wimbledon (29 juin au 12 juillet).

Le Britannique place le Serbe juste derrière Jannik Sinner dans la liste des favoris, en rappe­lant, si c’était néces­saire, que la situa­tion de Nole n’a rien à voir avec celle de Serena Williams (invitée à 44 ans par le tournoi après presque quatre ans d’absence).

« C’est mon deuxième choix pour le titre. Et on le compare à Serena, mais je ne peux pas le comparer à Serena car il a joué toute l’année, et il reste un profes­sionnel à plein temps. N’oublions pas qu’il a battu Jannik Sinner à l’Open d’Australie. Personne ne pensait qu’il allait remporter ce match. Et puis, face à Alcaraz, il a pris un départ brillant en finale, mais Alcaraz a ensuite mis les gaz. Avec l’absence d’Alcaraz à Wimbledon, Djokovic doit se dire : c’est ma meilleure chance de remporter mon 25e titre. »