Greg connait bien le jeu sur herbe, cela a été sa surface préféré. Quart de finaliste en 1997, battu par Pioline, le Britannique qui est devenu consultant a un faible pour Novak Djokovic. Selon lui, si on tient compte de l’absence d’Alcaraz et le fait que la chaleur va s’abattre sur Londres, Novak a vraiment des chances pour aller très loin.
« Novak n’a pas besoin de préparation particulière sur cette surface. À Roland‐Garros, il a enchaîné suffisamment de matchs et il joue bien. À mon avis, il pourrait même avoir autant de chances que Sinner en raison de la chaleur à Londres. Pour moi, Novak est le deuxième favori à Wimbledon. N’oublions pas qu’il a battu Jannik Sinner à Melbourne. Personne ne croyait qu’il remporterait ce match. Et puis, en finale, il a gagné le premier set, mais Alcaraz a ensuite accéléré. En l’absence de Carlos à Wimbledon, c’est la meilleure chance pour Djokovic de remporter son 25e titre du Grand Chelem »
Publié le samedi 27 juin 2026 à 10:24