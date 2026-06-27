Greg connait bien le jeu sur herbe, cela a été sa surface préféré. Quart de fina­liste en 1997, battu par Pioline, le Britannique qui est devenu consul­tant a un faible pour Novak Djokovic. Selon lui, si on tient compte de l’ab­sence d’Alcaraz et le fait que la chaleur va s’abattre sur Londres, Novak a vrai­ment des chances pour aller très loin.

« Novak n’a pas besoin de prépa­ra­tion parti­cu­lière sur cette surface. À Roland‐Garros, il a enchaîné suffi­sam­ment de matchs et il joue bien. À mon avis, il pour­rait même avoir autant de chances que Sinner en raison de la chaleur à Londres. Pour moi, Novak est le deuxième favori à Wimbledon. N’oublions pas qu’il a battu Jannik Sinner à Melbourne. Personne ne croyait qu’il rempor­te­rait ce match. Et puis, en finale, il a gagné le premier set, mais Alcaraz a ensuite accé­léré. En l’ab­sence de Carlos à Wimbledon, c’est la meilleure chance pour Djokovic de remporter son 25e titre du Grand Chelem »





