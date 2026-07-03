Un peu plus d’un mois après la grosse défaillance de Jannik Sinner à Roland‐Garros, Greg Rusedski craint que la même chose se repro­duise pour le numéro 1 mondial à Wimbledon, où les tempé­ra­tures seront élevées la semaine prochaine.

C’est ce que l’an­cien numéro 4 mondial a expliqué dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Ce qui m’inquiète pour Sinner, c’est la deuxième semaine : il fera chaud, vrai­ment chaud, comme la semaine dernière. À ce moment‐là, il sera proba­ble­ment en huitièmes de finale. Il sera en pleine forme. Il sera prêt à en découdre. Mais la ques­tion sera : pourra‐t‐il gérer la chaleur et les tempé­ra­tures ? C’est ce qui, je pense, l’inquiète le plus. Ce n’est pas un joueur natu­rel­le­ment à l’aise sur gazon, même s’il a remporté Wimbledon. C’est la surface à laquelle il a mis un peu plus de temps à s’habituer. Je ne m’inquiète donc pas pour son tennis. Il va s’améliorer à chaque tour. Il va monter en puis­sance comme Djokovic l’a fait ces dernières années. Mais nous verrons s’il a trouvé une solu­tion au problème de la chaleur. »