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Greg Rusedski sur Jannik Sinner : « Quelque chose m’in­quiète pour lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Un peu plus d’un mois après la grosse défaillance de Jannik Sinner à Roland‐Garros, Greg Rusedski craint que la même chose se repro­duise pour le numéro 1 mondial à Wimbledon, où les tempé­ra­tures seront élevées la semaine prochaine. 

C’est ce que l’an­cien numéro 4 mondial a expliqué dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Ce qui m’inquiète pour Sinner, c’est la deuxième semaine : il fera chaud, vrai­ment chaud, comme la semaine dernière. À ce moment‐là, il sera proba­ble­ment en huitièmes de finale. Il sera en pleine forme. Il sera prêt à en découdre. Mais la ques­tion sera : pourra‐t‐il gérer la chaleur et les tempé­ra­tures ? C’est ce qui, je pense, l’inquiète le plus. Ce n’est pas un joueur natu­rel­le­ment à l’aise sur gazon, même s’il a remporté Wimbledon. C’est la surface à laquelle il a mis un peu plus de temps à s’habituer. Je ne m’inquiète donc pas pour son tennis. Il va s’améliorer à chaque tour. Il va monter en puis­sance comme Djokovic l’a fait ces dernières années. Mais nous verrons s’il a trouvé une solu­tion au problème de la chaleur. »

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 12:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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