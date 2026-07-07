Il y a quasi­ment un an, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral.

Après une année parti­cu­liè­re­ment éprou­vante, l’an­cien numéro 3 mondial a retrouvé des sensa­tions sur le gazon londo­nien. Auteur de belles victoires contre Jakub Mensik et Matteo Berrettini, il a fina­le­ment quitté le tournoi au terme d’une défaite au super tie‐break contre la sensa­tion Arthur Féry (5−7, 6–3, 6–4, 4–6, 7–6 [9–7]).

Lors de son passage en confé­rence de presse, dont les propos sont relayés par Punto de Break, le Bulgare de 35 ans s’est montré lucide, tout en affi­chant une déter­mi­na­tion intacte pour la suite de sa carrière.

« Je ne peux pas appuyer sur un bouton après 52 semaines et m’attendre à jouer un tennis incroyable. Maintenant, je dois me battre encore plus qu’avant. Vais‐je remporter un Grand Chelem un jour ? Je ne sais pas. Mais je continue à me donner des chances d’y parvenir. Je vais conti­nuer à essayer. »