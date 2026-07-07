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Grigor Dimitrov, après sa défaite contre Arthur Féry : « Vais‐je remporter un Grand Chelem un jour ? Je ne sais pas, mais je continue à me donner des chances d’y parvenir »

Par
Baptiste Mulatier
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Il y a quasi­ment un an, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral.

Après une année parti­cu­liè­re­ment éprou­vante, l’an­cien numéro 3 mondial a retrouvé des sensa­tions sur le gazon londo­nien. Auteur de belles victoires contre Jakub Mensik et Matteo Berrettini, il a fina­le­ment quitté le tournoi au terme d’une défaite au super tie‐break contre la sensa­tion Arthur Féry (5−7, 6–3, 6–4, 4–6, 7–6 [9–7]).

Lors de son passage en confé­rence de presse, dont les propos sont relayés par Punto de Break, le Bulgare de 35 ans s’est montré lucide, tout en affi­chant une déter­mi­na­tion intacte pour la suite de sa carrière.

« Je ne peux pas appuyer sur un bouton après 52 semaines et m’attendre à jouer un tennis incroyable. Maintenant, je dois me battre encore plus qu’avant. Vais‐je remporter un Grand Chelem un jour ? Je ne sais pas. Mais je continue à me donner des chances d’y parvenir. Je vais conti­nuer à essayer. »

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 10:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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