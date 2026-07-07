Il y a quasiment un an, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchirure partielle du muscle grand pectoral.
Après une année particulièrement éprouvante, l’ancien numéro 3 mondial a retrouvé des sensations sur le gazon londonien. Auteur de belles victoires contre Jakub Mensik et Matteo Berrettini, il a finalement quitté le tournoi au terme d’une défaite au super tie‐break contre la sensation Arthur Féry (5−7, 6–3, 6–4, 4–6, 7–6 [9–7]).
Lors de son passage en conférence de presse, dont les propos sont relayés par Punto de Break, le Bulgare de 35 ans s’est montré lucide, tout en affichant une détermination intacte pour la suite de sa carrière.
« Je ne peux pas appuyer sur un bouton après 52 semaines et m’attendre à jouer un tennis incroyable. Maintenant, je dois me battre encore plus qu’avant. Vais‐je remporter un Grand Chelem un jour ? Je ne sais pas. Mais je continue à me donner des chances d’y parvenir. Je vais continuer à essayer. »
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 10:08