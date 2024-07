En confé­rence de presse après sa remontée contre le Chinois Shang au deuxième tour de Wimbledon (5−7, 6–7, 6–4, 6–2, 6–4), Grigor Dimitrov a comparé ses affron­te­ments avec Roger Federer et Novak Djokovic sur le gazon londonien.

« Chaque année, le gazon est diffé­rent ici. Mais j’ai l’im­pres­sion que Roger a été l’ad­ver­saire le plus diffi­cile pour moi sur toutes les surfaces. Roger a toujours été capable de m’en­lever du temps. Je me souviens que lorsque j’ai joué ici contre lui, c’était comme ça à chaque point. Cela vous met très mal à l’aise sur le court, cela vous oblige à tenter des coups que vous ne devriez pas jouer, cela vous sort complè­te­ment de votre jeu. Quand cela arrive, vous êtes en diffi­culté contre n’im­porte quel joueur, mais surtout contre lui. Le match contre Novak est l’un de ceux dont je me souvien­drai toujours (la demi‐finale en 2014, victoire de Djokovic : 6–4, 3–6, 7–6, 7–6, ndlr) Je parle souvent de ce match parce que c’est celui où je me demande : ‘Que se serait‐il passé si…’. J’ai eu des balles de set au quatrième set. C’était un match où nous avons tous les deux joué à un très haut niveau, la marge était très faible. »

A noter que Dimitrov est mené 1–7 dans ses confron­ta­tions avec Federer et 1–12 avec Djokovic.