Grigor Dimitrov et Corentin Moutet nous ont offert un magni­fique spec­tacle, ce jeudi au deuxième tour de Wimbledon.

Finalement vain­queur après avoir bataillé pendant quatre manches et 3h40 de jeu (7−5, 4–6, 7–5, 7–5), le Bulgare était vrai­ment soulagé lors de l’in­ter­view d’après match où il a rendu un bel hommage à son adver­saire du jour, avec un peu d’humour.

« J’aime bien affronter des joueurs avec ce style de jeu de temps en temps. Bien sûr, me lober avec un tweener n’est pas drôle. Mais il faut faire avec (rires). Je n’ai pas vu beau­coup de services à la cuillère, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Mais j’ap­précie cela, je le remer­cierai plus tard. C’est un joueur qui poser de gros problèmes et surprendre. C’est un très grand compé­ti­teur et il faut l’éloi­gner de la balle le plus possible. Pendant tout le match, ma tactique a été de lui mettre beau­coup de pres­sion, et j’ai réussi à m’en sortir. »