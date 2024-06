Corentin Moutet n’avait vrai­ment pas besoin de ça.

Alors qu’il devait affronter Alex De Minaur au premier tour de Wimbledon après l’an­nonce du tirage au sort ce vendredi, le Tricolore, récent huitième de fina­liste à Roland‐Garros, a fina­le­ment préféré déclarer forfait en raison d’un oedème osseux.

Bonjour à tous,



Depuis ma prépa­ra­tion pour Roland Garros, je souffre d’un œdème osseux

Malgré tous les efforts pour guérir et être prêt pour Wimbledon, la douleur persiste



Après mûre réflexion avec mon équipe et mon médecin, nous avons pris la diffi­cile déci­sion de me retirer… — Corentin Moutet (@moutet99) June 28, 2024

« Bonjour à tous, Depuis ma prépa­ra­tion pour Roland Garros, je souffre d’un œdème osseux. Malgré tous les efforts pour guérir et être prêt pour Wimbledon, la douleur persiste. Après mûre réflexion avec mon équipe et mon médecin, nous avons pris la diffi­cile déci­sion de me retirer du tournoi. Cette déci­sion n’a pas été prise à la légère, mais elle est néces­saire pour ne pas compro­mettre ma parti­ci­pa­tion aux prochains Jeux Olympiques à Paris. Merci à tous pour votre soutien et votre compré­hen­sion en cette période. J’ai hâte de revenir plus fort bientôt », a écrit le Tricolore et actuel 55e joueur mondial dont le forfait profite à l’Australien James Duckworth.