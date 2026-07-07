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Grosse tension entre Jelena Ostapenko et Laura Siegemund : « Apprends à perdre »

Par
Baptiste Mulatier
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Il y avait de la tension de l’air lors du quart de finale de double mixte à Wimbledon, avec d’un côté Edouard Roger‐Vasselin et Laura Siegemund, et de l’autre Marcelo Arevalo et Jelena Ostapenko. 

La cause de cette dispute, un deuxième aver­tis­se­ment donné à Siegemund pour dépas­se­ment de temps, l’obli­geant à servir une deuxième balle. L’Allemande a commis une double faute et a perdu le match quelques instants plus tard, avant de s’en prendre à l’ar­bitre, en lui signi­fiant qu’Ostapenko faisait « rebondir la balle 18 fois avant de servir ».

Connu pour son tempé­ra­ment de feu, la lauréate de Roland‐Garros 2017 lui a répondu avec un grand sourire : « Tu devrais mieux accepter les défaites, hein ? Apprends à perdre. »

Ambiance.

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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