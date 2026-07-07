Il y avait de la tension de l’air lors du quart de finale de double mixte à Wimbledon, avec d’un côté Edouard Roger‐Vasselin et Laura Siegemund, et de l’autre Marcelo Arevalo et Jelena Ostapenko.

La cause de cette dispute, un deuxième aver­tis­se­ment donné à Siegemund pour dépas­se­ment de temps, l’obli­geant à servir une deuxième balle. L’Allemande a commis une double faute et a perdu le match quelques instants plus tard, avant de s’en prendre à l’ar­bitre, en lui signi­fiant qu’Ostapenko faisait « rebondir la balle 18 fois avant de servir ».

Connu pour son tempé­ra­ment de feu, la lauréate de Roland‐Garros 2017 lui a répondu avec un grand sourire : « Tu devrais mieux accepter les défaites, hein ? Apprends à perdre. »

Ambiance.