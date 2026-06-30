Accueil France

Guillaume Peyre, ex‐coach de Terence Atmane : « Ils se comportent comme de la merde, je me tire. C’est aussi simple que ça »

Par
Thomas S
-
453

Il y a parfois de belles colla­bo­ra­tions entre un joueur et un entraî­neur qui finissent en eau de boudin. Celle entre Guillaume Peyre et Terence Atmane en fait évidem­ment partie, surtout après les propos du premier à l’en­contre du deuxième et de l’en­tou­rage de celui‐ci.

Des mots francs et forts qui témoignent d’une véri­table rupture. Propos rapportés par nos confrères de L’Équipe.

Quelles sont les lignes qui ont été fran­chies et que vous n’ac­ceptez pas ? D’abord, ce qui a accé­léré ma déci­sion, c’est qu’a­près Roland‐Garros, je suis reparti à Hongkong parce que je devais tamponner un truc pour mon visa. Il est parti s’en­traîner sur herbe avec notre prépa­ra­teur physique. Et quand je l’ai retrouvé à ‘s‑Hertogenbosch, je suis arrivé et il n’avait pas de cordage parce qu’il ne s’en était pas occupé par manque de rigueur. Et il avait un peu remis son père dans la boucle. Et moi, j’étais clair dès le départ : si le père est dans la boucle, je m’en vais. Je sors du projet. Pourquoi ? Parce que je ne lui fais pas confiance et parce que je ne veux pas avoir affaire à ce genre de person­nage. Par exemple, après l’Open d’Australie, je sais que le père et Franck Paque (président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer) faisaient tout pour changer d’en­traî­neur. Après, manque de pot pour eux, Térence a bien joué à Miami. Après, ce sont des signes. Ils se comportent comme de la merde, je me tire. C’est aussi simple que ça.

Publié le mardi 30 juin 2026 à 19:02

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥