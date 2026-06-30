Il y a parfois de belles colla­bo­ra­tions entre un joueur et un entraî­neur qui finissent en eau de boudin. Celle entre Guillaume Peyre et Terence Atmane en fait évidem­ment partie, surtout après les propos du premier à l’en­contre du deuxième et de l’en­tou­rage de celui‐ci.

Des mots francs et forts qui témoignent d’une véri­table rupture. Propos rapportés par nos confrères de L’Équipe.

Quelles sont les lignes qui ont été fran­chies et que vous n’ac­ceptez pas ? D’abord, ce qui a accé­léré ma déci­sion, c’est qu’a­près Roland‐Garros, je suis reparti à Hongkong parce que je devais tamponner un truc pour mon visa. Il est parti s’en­traîner sur herbe avec notre prépa­ra­teur physique. Et quand je l’ai retrouvé à ‘s‑Hertogenbosch, je suis arrivé et il n’avait pas de cordage parce qu’il ne s’en était pas occupé par manque de rigueur. Et il avait un peu remis son père dans la boucle. Et moi, j’étais clair dès le départ : si le père est dans la boucle, je m’en vais. Je sors du projet. Pourquoi ? Parce que je ne lui fais pas confiance et parce que je ne veux pas avoir affaire à ce genre de person­nage. Par exemple, après l’Open d’Australie, je sais que le père et Franck Paque (président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer) faisaient tout pour changer d’en­traî­neur. Après, manque de pot pour eux, Térence a bien joué à Miami. Après, ce sont des signes. Ils se comportent comme de la merde, je me tire. C’est aussi simple que ça.