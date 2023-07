Interviewé par nos confrères autri­chiens de Kleine Zeitung sur la finale de Wimbledon remportée par Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic, l’an­cien entraî­neur de Dominic Thiem et plus récem­ment de Gaël Monfils, Gunter Bresnik, n’a pas hésité à affirmer par exemple que « Federer, Nadal, Djokovic et même Murray jouaient mieux à leur époque qu’Alcaraz ne le fait aujourd’hui. »

Également inter­rogé sur le niveau de cette finale, le coach autri­chien n’est visi­ble­ment pas d’ac­cord avec la plupart des observateurs.

« Je ne peux pas être d’ac­cord avec ces termes (fantas­tique, épique, gigan­tesque, ndlr). Le premier set était tota­le­ment mauvais, le quatrième correct. Et j’ai été surpris par la négli­gence avec laquelle Djokovic a donné le tie‐break du deuxième set. Mais Novak n’a pas joué son meilleur tennis tout au long du match de toute façon. »