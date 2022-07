Qualifiée à la surprise géné­rale pour les 8ème de finale après avoir étriller Boulter, Harmony Tan a révélé ses « problèmes » tactiques. Comme elle l’ex­plique chez nos confrères de l’Equipe avec humour, elle a trop de coups dans son tennis pour s’y retrouver.

« Parfois, je m’y perds aussi. J’ai 10 000 coups en tête avant de frapper dans une balle et du coup je réflé­chis énor­mé­ment. Il y a quelques années, je m’y perdais tout le temps, et je faisais le mauvais coup au mauvais moment. Là, je fais le bon au meilleur moment. Sam Sumyk (l’un de ses coaches depuis novembre) travaille mon jeu vers l’avant pour que je sois plus agres­sive, explique Tan. Il m’a fait comprendre que si je conti­nuais à défendre comme ça, tout le temps, je ne pour­rais atteindre le très haut niveau… »

En 8ème de finale ce lundi, Harmony Tan sera opposée à Amanda Anisimova, 20ème mondial, espé­rons que son jeu atypique frei­nera la puis­sance de l’Américaine qui est la favo­rite logique de ce duel.