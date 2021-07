L’ancien joueur britan­nique officie aux côtés de Marion Bartoli, John McEnroe et John Newcombe comme consul­tant pour la BBC.

Avant le quart de finale entre Federer et Hurkacz, Tim a donc dressé le bilan tennis­tique du Suisse : « Federer a évolué dans la bonne direc­tion mais je pense toujours qu’il doit y avoir beau­coup d’amé­lio­ra­tions dans son jeu s’il veut progresser. Contre Mannarino et Norrie, je l’ai trouvé assez moyen par rapport à ce à quoi nous nous atten­dions, même si contre Gasquet cela avait été plus positif. Mais dans le contexte des 18 derniers mois où il a joué si peu au tennis, c’est un peu logique. Il ne fait aucun doute qu’il doit conti­nuer à améliorer son niveau. Après Federer sent le jeu sur gazon, et il est encore vivant, c’est sa force, en somme tout peut encore arriver »