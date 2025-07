Aucun joueur fran­çais n’était présent en deuxième semaine à Wimbledon, où la Polonaise Iga Swiatek et l’Italien Jannik Sinner ont été sacrés.

De passage dans l’émis­sion « Retour gagnant » d’Eurosport il y a quelques jours, Henri Leconte a évoqué le bilan déce­vant du tennis trico­lore à Londres, et plus large­ment en Grand Chelem ces dernières années.

« Je pense qu’il faut faire une analyse pour savoir comment les joueurs fran­çais se préparent pour les Grands Chelems. Qu’est‐ce qu’ils font en amont et comment ils orga­nisent leur calen­drier ? Il faut quand même gagner suffi­sam­ment de points pour être tête de série et faire passer des messages aux meilleurs joueurs du monde, par exemple dans les Masters 1000. Après, c’est toute une orga­ni­sa­tion et une déter­mi­na­tion à avoir. On dit à chaque fois la même chose, mais quand tu mets un cheval devant l’abreu­voir, s’il n’a pas envie de boire, il ne va pas boire. Tu peux tout lui donner. Est‐ce qu’il veut faire les efforts nécessaires ? »