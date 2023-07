Holger Rune n’est pas le joueur de Patrick Mouratoglou pour rien. Ce dernier, partisan d’un tennis moins tradi­tionnel comme on peut notam­ment s’en rendre compte avec son exhi­bi­tion, l’UTS, où les règles sont complè­te­ments revi­si­tées, est visi­ble­ment sur la même longueur d’onde que son poulain.

Questionné sur la règle qu’il modi­fie­rait s’il en avait le pouvoir lors de sa confé­rence de presse après sa victoire au premier tour de Wimbledon face au local, George Loffhagen (7–6(4), 6–3, 6–2), le Danois n’a pas hésité bien long­temps avant de répondre.

« Si je pouvais changer une seule règle dans le tennis, ce serait les avan­tages à 40 partout. Pourquoi ? Pour rendre le tennis plus inté­res­sant pour les fans. Il y a plus de points exci­tants. De plus, cela raccour­cira les matchs, ce qui est égale­ment mieux pour les fans. Cela rend les matches plus intenses. »