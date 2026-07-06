Hubert Hurkacz a une fois de plus été lâché par son corps.

Alors qu’il menait deux sets à zéro face à Jan‐Lennard Struff en huitièmes de finale de Wimbledon, le Polonais a ensuite été diminué physi­que­ment et a fini par jeter l’éponge dans la manche déci­sive (6−3, 7–6, 6–7, 7–5, 4–2, abandon).

« Au troi­sième set, à 5–5, j’ai ressenti une douleur au dos, puis un problème muscu­laire au niveau des abdo­mi­naux droits est apparu au quatrième set. Cela s’est produit lors d’un seul mouve­ment. J’ai essayé de m’ap­puyer sur ma force de carac­tère, mais il m’était impos­sible de pour­suivre ce match. Les examens médi­caux appor­te­ront davan­tage de réponses », a expliqué l’ex‐6e joueur mondial, aujourd’hui 96e.