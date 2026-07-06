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Hubert Hurkacz sur son abandon en huitièmes de finale : « C’était impos­sible de continuer »

Par
Baptiste Mulatier
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Hubert Hurkacz a une fois de plus été lâché par son corps. 

Alors qu’il menait deux sets à zéro face à Jan‐Lennard Struff en huitièmes de finale de Wimbledon, le Polonais a ensuite été diminué physi­que­ment et a fini par jeter l’éponge dans la manche déci­sive (6−3, 7–6, 6–7, 7–5, 4–2, abandon). 

« Au troi­sième set, à 5–5, j’ai ressenti une douleur au dos, puis un problème muscu­laire au niveau des abdo­mi­naux droits est apparu au quatrième set. Cela s’est produit lors d’un seul mouve­ment. J’ai essayé de m’ap­puyer sur ma force de carac­tère, mais il m’était impos­sible de pour­suivre ce match. Les examens médi­caux appor­te­ront davan­tage de réponses », a expliqué l’ex‐6e joueur mondial, aujourd’hui 96e

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 11:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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