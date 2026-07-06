Hubert Hurkacz a une fois de plus été lâché par son corps.
Alors qu’il menait deux sets à zéro face à Jan‐Lennard Struff en huitièmes de finale de Wimbledon, le Polonais a ensuite été diminué physiquement et a fini par jeter l’éponge dans la manche décisive (6−3, 7–6, 6–7, 7–5, 4–2, abandon).
« Au troisième set, à 5–5, j’ai ressenti une douleur au dos, puis un problème musculaire au niveau des abdominaux droits est apparu au quatrième set. Cela s’est produit lors d’un seul mouvement. J’ai essayé de m’appuyer sur ma force de caractère, mais il m’était impossible de poursuivre ce match. Les examens médicaux apporteront davantage de réponses », a expliqué l’ex‐6e joueur mondial, aujourd’hui 96e.
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 11:28