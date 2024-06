Dans le tableau prin­cipal de Wimbledon pour la deuxième fois de sa carrière après s’être extirpé des quali­fi­ca­tions, Hugo Gaston, titré il y a moins d’une semaine sur la terre battue lyon­naise, a parfai­te­ment réussi la tran­si­tion entre les deux surfaces.

« C’est un peu le rêve de tout joueur de tennis de jouer à Wim. J’ai eu la chance de le faire une fois dans le tableau (2e tour en 2022). Ce sont des moments de dingue. On va profiter un maximum et essayer d’aller le plus loin possible. Je sais que je peux très bien jouer sur cette surface, je n’en doutais pas vrai­ment. Je n’ai pas pu faire un enchaî­ne­ment avant ce tournoi. Je venais de gagner un Challenger sur terre et deux jours après, j’étais sur gazon donc ce n’est pas la prépa­ra­tion opti­male mais je me suis bien entraîné la semaine dernière et je suis arrivé à Roehampton prêt », a déclaré l’ac­tuel 70e joueur à L’Équipe.