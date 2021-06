L’affiche du premier tour entre Nick Kyrgios et Ugo Humbert a tenu toutes ses promesses, notam­ment en terme de suspense. Les deux joueurs ont proposé, sur deux jours, un vrai duel de spécia­listes de gazon.

C’est Kyrgios qui a pris le meilleur départ (6–4) avant qu’Ugo ne réagisse avec beau­coup d’au­to­rité (6–4, 6–3). On pensait même que le Tricolore allait pouvoir rapi­de­ment clore les débats.

Mais dans un vrai sursaut d’or­gueil au début de la quatrième manche, l’Australien a donné tout ce qu’il avait. C’était plus que suffi­sant (6–1) pour s’of­frir un bouquet final avec une cinquième et dernière manche.

Arrêté à 3–3 à cause du couvre feu imposé par les rive­rains à 23h, heure locale, le match, en forme de montagnes russe, a repris ce mercredi devant un court n°1 plein à craquer et presque tota­le­ment acquis à la cause de Kyrgios.

Les deux joueurs, très à l’aise sur leur mise en jeu et pas forcé­ment réglés en retour, se sont livrés une véri­table bataille au service.

Et à ce jeu là, c’est encore l’Australien qui parve­nait à faire la diffé­rence après un jeu de service tota­le­ment manqué du Tricolore à 7–7.

C’est donc Nick Kyrgios qui s’im­pose (6–3, 4–6, 3–6, 6–1, 9–7 en 3h30 de jeu) après quatre mois sans jouer sur le circuit et qui bat une deuxième fois le Français en Grand Chelem et toujours en cinq sets…

On pourra large­ment regretter qu’Ugo ne soit pas parvenu à gérer le début du quatrième set où il a trop vite remis son adver­saire sur les rails alors qu’il n’y était plus vraiment.