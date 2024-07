Après une victoire en cinq sets contre Alexander Shevchenko, Ugo Humbert s’est imposé plus faci­le­ment contre Botic van de Zandschulp (7−6, 6–1, 6–3) pour se quali­fier au troi­sième tour de Wimbledon. Le Français explique à L’Equipe avoir abordé cette tournée sur gazon avec plus d’hu­mi­lité que la saison précédente.

« L’année dernière, c’est ce que je me disais. En arri­vant sur gazon, j’avais dit à Jim (Chardy, son coach) : »Assieds‐toi et regarde‐moi, je vais t’ap­prendre à jouer sur herbe » (il rigole) et au final j’ai presque perdu à chaque fois. Là, je me suis dit : ‘On y va tran­quille, on va quand même écouter Jérémy…’ On a parlé parce que je me prenais le chou. Je sens que mon jeu se met en place, ce n’est pas ce que j’avais senti sur les tour­nois de prépa­ra­tion. Quand je sers bien avec mon service de gaucher, mon revers, mon jeu vers l’avant, ce n’est pas facile de me jouer. »

A noter que le 16e mondial affron­tera Brandon Nakashima (65e) pour une place en huitièmes de finale, où le vain­queur du duel entre Carlos Alcaraz et Frances Tiafoe l’attendrait.