En marge de sa défaite, Ugo a tenu à s’en­thou­siasmer sur les résul­tats des fran­çais, ce qui n’était pas vrai­ment le cas sur la terre battue parisienne.

« Je suis trop content pour le tennis fran­çais. On a eu trois Français en deuxième semaine, six au troi­sième tour. Je suis content pour eux, ils jouent super bien. J’espère qu’ils vont conti­nuer à sortir des bons matches. Ils peuvent aller encore plus loin. C’est bien pour le tennis fran­çais, on a plein de jeunes qui jouent très bien et qui sont bien entourés. C’est top. Ça crée une émula­tion posi­tive. Ça me fait du bien aussi que les autres sont là et qu’ils jouent bien. On se tire tous vers le haut »