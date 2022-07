Le Mosellan a envie de bien faire et ce vendredi il passe un vrai test face au Belge David Goffin.

Motivé, il sait cepen­dant que son adver­saire est coriace d’au­tant que Goffin revient bien après une période de doutes.

Le Tricolore s’est donc exprimé dans les colonnes du Soir.

« C’est un sacré client, on s’est beau­coup entraîné ensemble.Ça va être un super match. C’est vrai que j’arrive bien à me lâcher contre les joueurs du Top 10. J’adore jouer ce genre de matches où je sais que je n’ai rien à perdre, mais il faut que j’arrive à progresser sur mon niveau moyen. Il y a des moments où je sens que je tape très bien, que je vois bien le jeu, mais cela a telle­ment pêché ces derniers mois que je ne me mets aucune pres­sion. Il n’empêche, je ne veux pas m’arrêter là. J’ai envie que l’histoire continue. »

Les deux joueurs se sont affrontés une fois c’était à Anvers en 2019 en indoor, le Tricolore l’avait emporté.