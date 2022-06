Cette victoire face à Casper Ruud va faire énor­mé­ment de bien à Ugo Humbert, même si le 6e mondial ne porte vrai­ment pas le gazon dans son coeur. Le Français, qualifié pour le 3e tour où il retrou­vera David Goffin, a expliqué comment il avait construit sa victoire face à son adver­saire du jour.

« J’ai mal commencé, j’étais un peu tendu, et puis j’ai réussi à me relâ­cher et à être bien concentré sur ce que j’avais à faire. J’avais plus de confiance à partir du gain du deuxième set, et puis j’ai mieux retourné que lors de mes matches précé­dents. J’ai essayé d’aller vers l’avant, d’at­ta­quer sur son revers, d’im­poser un bon rythme d’en­trée de point. Lui n’avait peut‐être pas la même grinta, pas la même atti­tude, je pense que je lui faisais un peu peur, parce que je lui enlève du temps, je garde la balle basse, surtout sur gazon. Casper aime bien avoir le temps de décaler en coup droit et là, il n’a pas pu le faire. »

Apparemment, Ugo a déjà repris confiance et c’est de bonne augure pour la suite car il a la place pour faire quelque chose de grand dans son quart de tableau.