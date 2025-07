Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite en cinq sets contre Gaël Monfils (6−4, 3–6, 6–7[5], 7–5, 6–2) au premier tour de Wimbledon, Ugo Humbert (18e mondial) a démontré sa classe et fait preuve d’un grand respect envers son compatriote.

« Au‐delà de la défaite, j’ai adoré ce moment. Jouer Gaël, en cinq sets… J’ai adoré l’état d’es­prit qu’on a eu tous les deux. L’accolade, c’était pour lui dire bravo. On s’est joué beau­coup de fois. C’est l’un des joueurs que j’ai le plus rencontré. Il a toujours été bien­veillant à mon égard depuis que je suis tout jeune. J’ai grandi en le regar­dant jouer. Vivre ça avec lui, je suis très heureux. Il faut accepter le fait qu’il a été meilleur que moi. »

Passion.



Gael Monfils defeats Ugo Humbert 6–4, 3–6, 6–7 (5), 7–5, 6–2 to advance into R2 at #Wimbledon pic.twitter.com/3lLNVH14fT