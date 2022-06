Avant son entrée en lice à Wimbledon ce lundi contre l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (77e), Ugo Humbert, en manque de confiance et désor­mais hors du top 100, a répondu à quelques ques­tions de L’Equipe. Il a révélé les conseils distillés récem­ment par son entraî­neur, Thierry Ascione, que certains juge­ront sans doute un peu simplistes.

« À l’en­traî­ne­ment, Thierry m’a demandé à un moment : « Mais à quoi tu penses ? » Je lui ai répondu : « Bah à faire mon service à tel endroit puis à faire mon deuxième coup ici… » Et il m’a dit : « Mais arrête de réflé­chir. Sur gazon, tu ne réflé­chis pas. Tu sers, tu frappes de toutes tes forces et puis si la balle revient, t’es prêt et tu l’en­voies de l’autre côté. » Il faut se faire confiance, être instinctif. Un vrai défi pour moi. »