En marge d’une exhi­bi­tion en Pologne en compa­gnie d’Iga Swiatek, Hubert Hurkacz, récent demi‐finaliste à Wimbledon et tombeur au passage de Roger Federer, est revenu pour la presse locale sur cette incroyable victoire.

« Tout ce qui s’est passé à Londres a été incroyable. J’ai eu besoin de quelques jours pour me reposer et assumer ce que le tournoi signi­fiait pour moi, avant de me rendre à Tokyo. La vérité, c’est que battre Federer sur ce court où il a remporté tant de victoires, avec tout le public qui le soutient et avec ce que cela signifie pour le tennis mondial, c’est quelque chose d’in­des­crip­tible. Atteindre les demi‐finales signi­fiait beau­coup parce que je n’avais jamais été aussi loin dans un Grand Chelem, mais la vérité est que j’au­rais aimé mieux jouer contre Matteo Berrettini. Mais je dois admettre qu’il a joué de manière fana­tique, il était le meilleur sans un doute. »