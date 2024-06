Impuissant face à son pote Jannik Sinner en finale de l’ATP 500 de Halle il y a quelques jours, Hubert Hurkacz est bien arrivé sur les instal­la­tions de Wimbledon où il a répondu aux ques­tions du Guardian.

Des ques­tions qui portaient essen­tiel­le­ment sur sa fameuse victoire face à Roger Federer en quarts de finale de l’édi­tion 2021, marquant le tout dernier match offi­ciel de la carrière du Suisse.

« J’étais assez confiant dans mon jeu à ce moment‐là, je savais que je jouais du bon tennis sur ce gazon de Wimbledon et surtout après avoir battu Daniil Medvedev en cinq sets. Je sentais que j’étais dans une bonne posi­tion et j’essayais juste de faire de mon mieux. C’était stres­sant mais j’étais aussi très excité. Quand j’étais enfant, j’admirais toujours Roger, c’était mon idole. Il a gagné telle­ment de fois à Wimbledon et avoir la chance de jouer avec lui sur ce court unique, c’était quelque chose que j’ai toujours voulu faire. J’espère que je pourrai faire de bonnes choses à l’avenir et qu’on se souviendra de moi pour autre chose que ma victoire contre Roger. Mais c’était vrai­ment spécial de jouer sur le Centre Court avec Roger, juste pour sentir l’at­mo­sphère. C’était très bruyant. Je n’avais jamais rien vécu de tel aupa­ra­vant et je suis heureux d’avoir pu le faire. »