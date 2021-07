Qui aurait pu même imaginer il y a encore quelques semaines qu’Hubert Hurkacz, après avoir été éliminé d’en­trée à Stuttgart et Halle, allait se hisser jusque dans le dernier carré d’un des plus grands tour­nois du monde en battant notam­ment Roger Federer en quarts de finale ? Probablement personne et certai­ne­ment pas lui‐même mais c’est aussi la beauté de ce sport. Vainqueur sans trem­bler du Suisse ce mercredi, le Polonais était de passage en confé­rence presse et avait encore dû mal à réaliser la portée sa performance.

« J’étais un peu nerveux. Jouer contre Federer en quarts de finale d’un Grand Chelem était très impor­tant pour moi et j’ai donc essayé de rester aussi calme que possible. Au tennis, il faut toujours croire en soi et j’ai toujours cru en moi pendant le match, même quand j’étais mené 1–4 lors du deuxième set, j’ai essayé de faire confiance à mon jeu et de conti­nuer à être aussi agressif que possible. Mon atten­tion était là‐dessus. Juste après la balle de match, Roger m’a féli­cité et m’a souhaité bonne chance pour les prochains matchs. Ce n’est qu’à ce moment‐là que j’ai réalisé que j’avais gagné. »