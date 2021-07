Hubert Hurkacz n’en croit pas ses yeux. Le Polonais, en plus de s’être qualifié pour sa toute première demi‐finale en Grand Chelem, a battu le maître des lieux Roger Federer, en trois sets et avec une bulle dans le dernier. Un véri­table exploit pour ce joueur extrè­me­ment discret et qui avait bien dû mal à décrire ses senti­ments au micro du Centre Court.

« Je ne sais pas quoi dire. Jouer contre Roger, c’était déjà un rêve devenu réalité, mais le battre sur ce court, c’est très spécial. Il a réalisé tant de choses ici, j’ai du mal à y croire », a déclaré celui qui affron­tera Matteo Berrettini ou Félix Auger‐Aliassime pour une place en finale de Wimbledon.