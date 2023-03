Le patron du All England Club était un peu embêté, car tout le monde sait que la déci­sion de laisser jouer les russes et les biélo­russes a été prise sous la menace de l’ATP et la WTA. Du coup, Ian Hewitt, Chairman du All England Club, a essayé de s’ex­pli­quer, mieux de se justifier.

« Nous conti­nuons à condamner tota­le­ment l’in­va­sion illé­gale de la Russie et notre soutien incon­di­tionnel reste acquis au peuple ukrai­nien. Il s’agit d’une déci­sion incroya­ble­ment diffi­cile, qui n’a pas été prise à la légère ou sans beau­coup de consi­dé­ra­tion pour ceux qui seront touchés. Nous pensons que, compte tenu de tous les facteurs, ce sont les dispo­si­tions les plus appro­priées pour les cham­pion­nats de cette année. Nous sommes recon­nais­sants au gouver­ne­ment de nous avoir aidés, nous et les autres parties prenantes du tennis, à résoudre cette ques­tion complexe et à nous mettre d’ac­cord sur des condi­tions que nous esti­mons réali­sables. Si les circons­tances changent maté­riel­le­ment d’ici le début des Championnats, nous exami­ne­rons la situa­tion et réagi­rons en consé­quence »