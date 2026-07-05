Battue par la Philippine Alex Eala (32e mondiale) au troisième tour de Wimbledon (7−6 [9], 6–2), où elle était tenant du titre, Iga Swiatek s’est exprimée avec honnêteté sur sa situation actuelle.
« Il faut faire confiance au processus, bien sûr. Honnêtement, je ne me soucie plus des résultats. J’ai été tellement focalisée sur eux que je ne peux plus continuer comme ça. J’essaie vraiment de lâcher prise. Je n’ai pas de bons résultats, donc je ne vais pas attendre de moi‐même de bons résultats parce qu’ils n’arrivent tout simplement pas. Je ne suis pas encore à ce stade‐là. Je dois repartir des bases et essayer simplement d’améliorer mon tennis », a déclaré la sextuple lauréate en Grand Chelem dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 09:58