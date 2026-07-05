Battue par la Philippine Alex Eala (32e mondiale) au troi­sième tour de Wimbledon (7−6 [9], 6–2), où elle était tenant du titre, Iga Swiatek s’est exprimée avec honnê­teté sur sa situa­tion actuelle.

« Il faut faire confiance au processus, bien sûr. Honnêtement, je ne me soucie plus des résul­tats. J’ai été telle­ment foca­lisée sur eux que je ne peux plus conti­nuer comme ça. J’essaie vrai­ment de lâcher prise. Je n’ai pas de bons résul­tats, donc je ne vais pas attendre de moi‐même de bons résul­tats parce qu’ils n’ar­rivent tout simple­ment pas. Je ne suis pas encore à ce stade‐là. Je dois repartir des bases et essayer simple­ment d’amé­liorer mon tennis », a déclaré la sextuple lauréate en Grand Chelem dans des propos relayés par L’Equipe.