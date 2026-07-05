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Iga Swiatek, après son élimi­na­tion au 3e tour : « Je ne vais pas attendre de moi‐même de bons résul­tats parce qu’ils n’ar­rivent tout simple­ment pas »

Par
Baptiste Mulatier
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Battue par la Philippine Alex Eala (32e mondiale) au troi­sième tour de Wimbledon (7−6 [9], 6–2), où elle était tenant du titre, Iga Swiatek s’est exprimée avec honnê­teté sur sa situa­tion actuelle. 

« Il faut faire confiance au processus, bien sûr. Honnêtement, je ne me soucie plus des résul­tats. J’ai été telle­ment foca­lisée sur eux que je ne peux plus conti­nuer comme ça. J’essaie vrai­ment de lâcher prise. Je n’ai pas de bons résul­tats, donc je ne vais pas attendre de moi‐même de bons résul­tats parce qu’ils n’ar­rivent tout simple­ment pas. Je ne suis pas encore à ce stade‐là. Je dois repartir des bases et essayer simple­ment d’amé­liorer mon tennis », a déclaré la sextuple lauréate en Grand Chelem dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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