Tenante du titre à Wimbledon, Iga Swiatek avait énormément de pression pour son retour sur le gazon londonien ce mardi à l’occasion du premier tour face à la toujours dangereuse, Taylor Townsend.
Finalement vainqueur 6–1, 2–6, 6–3, en 2h de jeu, la Polonaise, toujours aussi émotive, n’a pas pu retenir ses larmes après la rencontre. Elle a expliqué les raisons lors de son interview d’après match sur le Centre Court.
Iga Swiatek after beating Townsend at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 30, 2026
“Well done on getting through what was a really difficult match. How are you feeling at the moment ? We could see your reaction at the end of it.”
Iga : “I’m not sure if I’m able to talk that much. 🥹 But it was a tough couple of… pic.twitter.com/dZl9ezLbnw
« Je ne sais pas si je suis capable de parler. Mais ces deux dernières semaines ont été difficiles. Ce n’est pas une saison où tout s’est passé comme je le souhaitais. Je ne crois pas avoir remporté un seul match en trois sets cette année. Je suis contente d’y être parvenue ici. Évidemment, ça compte beaucoup pour moi d’ouvrir le tournoi en tant que tenante du titre. Je suis simplement heureuse d’être ici. »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 17:34