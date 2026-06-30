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Iga Swiatek, en larmes après sa victoire au 1er tour : « Je ne sais pas si je suis capable de parler »

Par
Thomas S
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Tenante du titre à Wimbledon, Iga Swiatek avait énor­mé­ment de pres­sion pour son retour sur le gazon londo­nien ce mardi à l’oc­ca­sion du premier tour face à la toujours dange­reuse, Taylor Townsend.

Finalement vain­queur 6–1, 2–6, 6–3, en 2h de jeu, la Polonaise, toujours aussi émotive, n’a pas pu retenir ses larmes après la rencontre. Elle a expliqué les raisons lors de son inter­view d’après match sur le Centre Court. 

« Je ne sais pas si je suis capable de parler. Mais ces deux dernières semaines ont été diffi­ciles. Ce n’est pas une saison où tout s’est passé comme je le souhai­tais. Je ne crois pas avoir remporté un seul match en trois sets cette année. Je suis contente d’y être parvenue ici. Évidemment, ça compte beau­coup pour moi d’ouvrir le tournoi en tant que tenante du titre. Je suis simple­ment heureuse d’être ici. »

Publié le mardi 30 juin 2026 à 17:34

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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