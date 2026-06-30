Tenante du titre à Wimbledon, Iga Swiatek avait énor­mé­ment de pres­sion pour son retour sur le gazon londo­nien ce mardi à l’oc­ca­sion du premier tour face à la toujours dange­reuse, Taylor Townsend.

Finalement vain­queur 6–1, 2–6, 6–3, en 2h de jeu, la Polonaise, toujours aussi émotive, n’a pas pu retenir ses larmes après la rencontre. Elle a expliqué les raisons lors de son inter­view d’après match sur le Centre Court.

Iga Swiatek after beating Townsend at Wimbledon



“Well done on getting through what was a really diffi­cult match. How are you feeling at the moment ? We could see your reac­tion at the end of it.”



Iga : “I’m not sure if I’m able to talk that much. 🥹 But it was a tough couple of… pic.twitter.com/dZl9ezLbnw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 30, 2026

« Je ne sais pas si je suis capable de parler. Mais ces deux dernières semaines ont été diffi­ciles. Ce n’est pas une saison où tout s’est passé comme je le souhai­tais. Je ne crois pas avoir remporté un seul match en trois sets cette année. Je suis contente d’y être parvenue ici. Évidemment, ça compte beau­coup pour moi d’ouvrir le tournoi en tant que tenante du titre. Je suis simple­ment heureuse d’être ici. »