Titrée l’an dernier à Wimbledon et qualifiée pour le troisième tour cette semaine, Iga Swiatek a expliqué en conférence de presse que le gazon du All England Club n’était plus le même qu’il y a quelques années.
$« Le gazon a changé. Ce ne sont pas seulement les joueuses ayant un jeu à plat qui s’imposent ici, car la balle rebondit plus. Elle ne glisse plus autant qu’il y a dix ans. Je pense que les joueuses adeptes du lift ont davantage la possibilité d’être solides et de mener des échanges plus longs. Évidemment, cela ne me dérange pas », a assuré la numéro 3 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
La sextuple lauréate en Grand Chelem va désormais affronter la Philippine Alex Eala (32e mondiale) pour une place en huitièmes de finale.
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 17:48