Titrée l’an dernier à Wimbledon et quali­fiée pour le troi­sième tour cette semaine, Iga Swiatek a expliqué en confé­rence de presse que le gazon du All England Club n’était plus le même qu’il y a quelques années.

$« Le gazon a changé. Ce ne sont pas seule­ment les joueuses ayant un jeu à plat qui s’imposent ici, car la balle rebondit plus. Elle ne glisse plus autant qu’il y a dix ans. Je pense que les joueuses adeptes du lift ont davan­tage la possi­bi­lité d’être solides et de mener des échanges plus longs. Évidemment, cela ne me dérange pas », a assuré la numéro 3 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

La sextuple lauréate en Grand Chelem va désor­mais affronter la Philippine Alex Eala (32e mondiale) pour une place en huitièmes de finale.