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Iga Swiatek est caté­go­rique : « Le gazon a changé »

Par
Baptiste Mulatier
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Titrée l’an dernier à Wimbledon et quali­fiée pour le troi­sième tour cette semaine, Iga Swiatek a expliqué en confé­rence de presse que le gazon du All England Club n’était plus le même qu’il y a quelques années. 

$« Le gazon a changé. Ce ne sont pas seule­ment les joueuses ayant un jeu à plat qui s’imposent ici, car la balle rebondit plus. Elle ne glisse plus autant qu’il y a dix ans. Je pense que les joueuses adeptes du lift ont davan­tage la possi­bi­lité d’être solides et de mener des échanges plus longs. Évidemment, cela ne me dérange pas », a assuré la numéro 3 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

La sextuple lauréate en Grand Chelem va désor­mais affronter la Philippine Alex Eala (32e mondiale) pour une place en huitièmes de finale. 

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 17:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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