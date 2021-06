La Polonaise est toujours aussi enthou­siaste et joviale même si elle voulait beau­coup mieux faire à Roland‐Garros où elle défen­dait son titre. A Wimbledon, ses objec­tifs sont plus fous. C’est la 2ème fois qu’elle est dans le grand tableau après avoir été invité en 2019 et être sortie au 1er tour. On rappelle qu’elle a remporté le titre junior en 2018.

Lors du média day, Iga était donc en mode, cool : « Sur l’herbe, il faut pas se mentir, il y a une sorte de clas­se­ment séparé où vous savez qui joue bien sur l’herbe et qui a plus de mal. Je suis la tête de série 7 du tableau mais je suis réaliste. Je sais que je n’ai aucune expé­rience, donc je vais essayer d’ap­prendre le plus possible. Je suis conscient que je n’ai pas pratiqué sur herbe depuis long­temps, donc le plus impor­tant est d’ap­prendre et pas d’être trop focus sur le fait d’ob­tenir de bons résultat tout de suite. Je pense que le travail que je fais ici sera payant dans quelques années. En gros, ce dont j’ai besoin, c’est de plus d’ex­pé­rience sur gazon. Au final, c’est sympa parce que ça me permet de jouer sans attentes particulières »