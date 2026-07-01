José Morgado, a sans doute mis le doigt sur un sujet impor­tant et récur­rent à Wimbledon : la program­ma­tion des matchs sur le fameux Centre Court.

Alors que l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Chelem londo­nien s’obs­tine depuis des années à faire débuter les matchs à 13 heures, heure locale, celui programmé en dernière rota­tion débute souvent aux alen­tours de 20h, ce qui change tout en matière de condi­tions de jeu et de récu­pé­ra­tion pour les joueurs. Sans compter le fait que le couvre‐feu à 23h est toujours en vigueur.

Une situa­tion qu’il faudrait modi­fier pour notre confère portugais.

Djokovic vs. Tsitsipas will start probably close to 8pm and Sinner won in straights (Borges had SP in the 2nd).



Something in these Wimbledon sche­dules gotta change, I guess. — José Morgado (@josemorgado) July 1, 2026

« Djokovic contre Tsitsipas commen­cera proba­ble­ment vers 20h et Sinner a gagné en trois sets (Borges avait une balle de set dans le 2e). Il faut que quelque chose change dans ces program­ma­tions de Wimbledon, je suppose. »