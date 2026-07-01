Accueil Wimbledon

« Il faut que quelque chose change dans la program­ma­tion de Wimbledon. Le match Djokovic‐Tsitsipas devrait débuter vers 20h, et Sinner s’est imposé en trois sets », lâche José Morgado

Par
Thomas S
-
1659

José Morgado, a sans doute mis le doigt sur un sujet impor­tant et récur­rent à Wimbledon : la program­ma­tion des matchs sur le fameux Centre Court.

Alors que l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Chelem londo­nien s’obs­tine depuis des années à faire débuter les matchs à 13 heures, heure locale, celui programmé en dernière rota­tion débute souvent aux alen­tours de 20h, ce qui change tout en matière de condi­tions de jeu et de récu­pé­ra­tion pour les joueurs. Sans compter le fait que le couvre‐feu à 23h est toujours en vigueur.

Une situa­tion qu’il faudrait modi­fier pour notre confère portugais. 

« Djokovic contre Tsitsipas commen­cera proba­ble­ment vers 20h et Sinner a gagné en trois sets (Borges avait une balle de set dans le 2e). Il faut que quelque chose change dans ces program­ma­tions de Wimbledon, je suppose. »

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 20:24

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥