José Morgado, a sans doute mis le doigt sur un sujet important et récurrent à Wimbledon : la programmation des matchs sur le fameux Centre Court.
Alors que l’organisation du Grand Chelem londonien s’obstine depuis des années à faire débuter les matchs à 13 heures, heure locale, celui programmé en dernière rotation débute souvent aux alentours de 20h, ce qui change tout en matière de conditions de jeu et de récupération pour les joueurs. Sans compter le fait que le couvre‐feu à 23h est toujours en vigueur.
Une situation qu’il faudrait modifier pour notre confère portugais.
Djokovic vs. Tsitsipas will start probably close to 8pm and Sinner won in straights (Borges had SP in the 2nd).— José Morgado (@josemorgado) July 1, 2026
Something in these Wimbledon schedules gotta change, I guess.
« Djokovic contre Tsitsipas commencera probablement vers 20h et Sinner a gagné en trois sets (Borges avait une balle de set dans le 2e). Il faut que quelque chose change dans ces programmations de Wimbledon, je suppose. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 20:24