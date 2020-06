Il y a tout juste dix ans, le 22 juin 2010, Nicolas Mahut (148e mondial) et John Isner (19e mondial) s’affrontaient au premier tour de Wimbledon. Un combat de 11h et 5mn, réparti sur trois jours, qui s’est soldé par la victoire en cinq sets de l’Américain (6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68). À lui seul, le cinquième set a duré 8h et 11mn. C’est le plus long match de l’histoire du tennis. Le précédent record chez les hommes était détenu par Fabrice Santoro et Arnaud Clément, qui s’étaient affrontés durant 6h et 33mn à Roland Garros en 2004. Le livre Guinness a homologué douze records pendant ce match, comme le plus grand nombre d’aces, le plus grand nombre de jeux de services tenus consécutivement ou encore le plus long set dans un match. Un moment d’histoire qu’on vous propose de revoir…