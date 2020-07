Le 2 juillet 2001 est un jour particulier dans l’histoire du tennis, puisque c’est le jour du seul affrontement entre les deux légendes du tennis : Pete Sampras et Roger Federer. Le premier a 29 ans et est quadruple tenant du titre sur le gazon anglais. Le second est âgé de 19 ans, 15e mondial, et n’est pas encore la légende que l’on connaît aujourd’hui. Pourtant, ce match signera une sorte de passation de pouvoir, puisque le Suisse s’offre l’Américain en cinq sets (7/6, 5/7, 6/4, 6/7, 7/5), en huitième de finale. Son parcours s’arrêtera néanmoins au tour suivant, où il est défait par Tim Henman.