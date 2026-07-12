Alors que finale de l’édi­tion 2026 de Wimbledon entre Alexander Zverev et Jannik Sinner débu­tera ce dimanche à 17h, heure fran­çaise, notre confrère Benoît Maylin a tenu à s’ex­primer avec son franc‐parler habi­tuel avant ce duel entre les numéros 1 et 2 mondiaux.

Pour rappel, l’Italien a remporté les neuf dernières rencontres face à l’Allemand, dont quatre en 2026.

🇩🇪👽 Zverev ?



🗣️ « Y’a plus de chance de retrouver un extra­ter­restre dans ta baignoire que de voir Zverev vain­queur à Wimbledon. »



Qui croit aux petits hommes verts ? ⬇️ pic.twitter.com/jniJ7war2h — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) July 12, 2026

« Bien sûr qu’il a envie de cogner Sinner mais si tu me dis que Zverev gagne Wimbledon… Pour moi, il y a plus de chance de retrouver un extra­ter­restre dans ta baignoire que de voir Zverev gagner Wimbledon. Ou alors tu crois aux petits hommes verts. Personnellement, je n’y crois pas. Donc je ne vois pas Zverev gagner Wimbledon. Ce n’est pas possible parce qu’il n’y a rien dans son jeu qui soit supé­rieur à ce que fait Sinner. »