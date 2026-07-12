Alors que finale de l’édition 2026 de Wimbledon entre Alexander Zverev et Jannik Sinner débutera ce dimanche à 17h, heure française, notre confrère Benoît Maylin a tenu à s’exprimer avec son franc‐parler habituel avant ce duel entre les numéros 1 et 2 mondiaux.
Pour rappel, l’Italien a remporté les neuf dernières rencontres face à l’Allemand, dont quatre en 2026.
🇩🇪👽 Zverev ?— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) July 12, 2026
🗣️ « Y’a plus de chance de retrouver un extraterrestre dans ta baignoire que de voir Zverev vainqueur à Wimbledon. »
Qui croit aux petits hommes verts ? ⬇️ pic.twitter.com/jniJ7war2h
« Bien sûr qu’il a envie de cogner Sinner mais si tu me dis que Zverev gagne Wimbledon… Pour moi, il y a plus de chance de retrouver un extraterrestre dans ta baignoire que de voir Zverev gagner Wimbledon. Ou alors tu crois aux petits hommes verts. Personnellement, je n’y crois pas. Donc je ne vois pas Zverev gagner Wimbledon. Ce n’est pas possible parce qu’il n’y a rien dans son jeu qui soit supérieur à ce que fait Sinner. »
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 14:51