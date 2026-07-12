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« Il y a plus de chance de retrouver un extra­ter­restre dans ta baignoire que de voir Zverev gagner Wimbledon », lâche Benoît Maylin avant la finale contre Jannik Sinner

Par
Thomas S
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Alors que finale de l’édi­tion 2026 de Wimbledon entre Alexander Zverev et Jannik Sinner débu­tera ce dimanche à 17h, heure fran­çaise, notre confrère Benoît Maylin a tenu à s’ex­primer avec son franc‐parler habi­tuel avant ce duel entre les numéros 1 et 2 mondiaux. 

Pour rappel, l’Italien a remporté les neuf dernières rencontres face à l’Allemand, dont quatre en 2026. 

« Bien sûr qu’il a envie de cogner Sinner mais si tu me dis que Zverev gagne Wimbledon… Pour moi, il y a plus de chance de retrouver un extra­ter­restre dans ta baignoire que de voir Zverev gagner Wimbledon. Ou alors tu crois aux petits hommes verts. Personnellement, je n’y crois pas. Donc je ne vois pas Zverev gagner Wimbledon. Ce n’est pas possible parce qu’il n’y a rien dans son jeu qui soit supé­rieur à ce que fait Sinner. »

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 14:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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