Le conte de fée continue pour Arthur Féry, qualifié pour les demi‐finales de Wimbledon.
Après avoir gagné deux grosses batailles en cinq sets contre Zizou Bergs et Grigor Dimitrov, le Franco‐Britannique, représentant de la Grande‐Bretagne mais né à Sèvres (dans les Hauts‐de‐Seine) et fils du président du FC Lorient Loïc Féry, a dominé Flavio Cobolli (10e mondial), en pratiquant un niveau de jeu exceptionnel : 6–4, 7–6(4), 6–0, en 2h15 de jeu.
Arthur Féry avait déjà battu l’Italien au premier tour de l’Open d’Australie en début d’année, également en trois sets. Il refait le coup avec un score quasi identique et même une bulle pour finir !
THE FERY TALE CONTINUES 👏— SportsCenter (@SportsCenter) July 8, 2026
Local kid Arthur Fery takes down No. 9 Flavio Cobolli in straight sets to advance to the semifinals at Wimbledon 🇬🇧 pic.twitter.com/xB90Loah4S
« C’est de mieux en mieux à chaque match. Je ne peux pas y croire. Mon deuxième match sur le Centre Court avec une deuxième victoire. Je n’arrive pas à y croire (…) Ce dernier jeu, j’ai ressenti des émotions que je n’avais jamais connues avant dans ma vie. Je pense que c’est pareil là‐haut, dans ma box. C’est incroyable de partager ça avec ces gars‐là. Je suis tellement heureux », a réagi Arthur Féry lors de l’interview sur le court.
114e mondial avant le début du tournoi et bénéficiaire d’une invitation, il s’installera au minimum au 36e rang mondial lundi prochain. Et plus en cas de nouvel exploit contre Alexander Zverev en demi‐finales vendredi.
Incroyable.
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 18:44